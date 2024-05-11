«Локомотив» победил «Чертаново» в матче женской Суперлиги

Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Чертаново. Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)». Главным арбитром встречи выступила Любовь Тарбеева (Киров). Матч завершился победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в игре забила полузащитница «железнодорожниц» Валерия Бизенкова с передачи своей одноклубницы Виктории Козловой на 67-й минуте матча, установив, таким образом, итоговый счёт встречи.

После этой победы московский «Локомотив» поднялся в турнирной таблице женской Суперлиги на третье место. Теперь «железнодорожницы» имеют в своём активе 19 очков после восьми встреч. «Чертаново» продолжается находиться на 11-й строчке. Команда набрала три очка по итогам восьми встреч.