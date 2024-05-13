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Главный тренер «Локомотива» Арсов покинул клуб по семейным обстоятельствам

Главный тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Радослав Арсов принял решение покинуть пост по семейным обстоятельствам.

Главный тренер ЖВК «Локомотив» покинул клуб по семейным обстоятельствам
© ЖВК "Локомотив"

В клубе выразили тренеру благодарность за проделанную работу.

«Мы благодарим Радослава за работу! За то, что в непростой ситуации принял команду и привёл её к серебряным медалям Суперлиги! За его эмоции, характер, тренерское мастерство и креатив! За плодотворную работу с «Локомотивом-2» и развитие молодых игроков! Желаем Радославу успехов и говорим: «До свидания»!» — говорится в сообщении клуба в официальном телеграм-канале.

Напомним, «Динамо‑Ак Барс» победило калининградский «Локомотив» в финальной серии со счётом 3:2 и стало чемпионом России. Команда из Казани выиграла первую встречу, в следующих двух победу одержали железнодорожницы, а в четвёртой игре команда Зорана Терзича совершила камбэк с 0:2 по сетам и перевела финальную серию в пятый матч, в которой оказалась сильнее со счётом 3:0.

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