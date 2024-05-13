Петербургский ВК «Зенит» объявил об уходе Титича и Воронкова

Доигровщики Андрей Титич и Фёдор Воронков покинули петербургский «Зенит».

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В прошедшем сезоне Титич принял участие в 47 официальных матчах во всех турнирах, набрав в сумме 178 очков при 36 процентах позитивного приёма.

Фёдор Воронков провел в Санкт-Петербурге три сезона, являясь ключевым игроком команды. В минувшем сезоне он набрал 451 очко в 39 матчах.

«Миссия легенды заключается в том, чтобы, во-первых, творить легендарные эпизоды, во-вторых, в том, чтобы ненавязчиво, но постоянно формировать у людей ощущение, будто батя в здании. Было и то и другое. Факт. Вывод: Титич — легенда. Андрей, спасибо тебе за этот сезон! Ты точно был здесь не зря! По трём приведённым показателям Воронков уверенно входит в топ-5 игроков в истории «Зенита». И ещё по одному – в топ-1. Фёдор, пора сказать правду, потому что говорить её легко и приятно: а ты хорош! Продолжай в том же духе! Спасибо, увидимся», — сообщает официальный сайт клуба «Зенит».

Также сообщается, что Фёдор Воронков продолжит играть в «Динамо-ЛО».