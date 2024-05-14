Блокирующая Полина Беликова перешла из «Протона» в «Тулицу»

Российская волейболистка Полина Беликова перешла из «Протона» (Саратов) в «Тулицу» (Тула). Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба тульской команды.

© ЖВК "Протон"

Блокирующая провела за саратовский клуб два сезона. В последнем из них набрала 375 очков. 92 балла были заработаны на блоке.

Напомним, Беликова является бронзовым призёром чемпионата России, двукратной победительницей розыгрышей Высших лиг А и Б. Помимо «Протона» в клубной карьере волейболистки были «Северянка-2» (2017-2019) и «Северянка» (2019-2022). Ранее стало известно о том, что либеро команды «Тулица» Наталья Някина продлила контракт с клубом ещё на один сезон. Об этом сообщает волейбольный клуб «Тулица». Някина уже выступала за несколько российских клубов, в том числе и за «Ленинградку» из Санкт-Петербурга в сезоне-2020/2021, которая в этом году стала бронзовым призёром чемпионата России — Суперлиги.