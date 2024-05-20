Экс-тренер ВК «Локомотив» рассказал о новом месте работы

Бывший тренер волейбольного клуба «Локомотив» Радослав Арсов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко рассказал, что его уже пригласили быть тренером команды «Левски София», а также о возможности работать со сборной Болгарии.

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