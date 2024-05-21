Либеро «Белогорья» перешел в «Кузбасс»

Либеро волейбольного клуба «Белогорье» Роман Брагин покидает белгородскую команду. Со следующего сезона он будет выступать за кемеровский «Кузбасс».

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«Роман Брагин три последних года провёл в «Белогорье». А до этого были ещё три года с кубками, титулами и званиями сильнейших в мире. Один из тех, кто в нынешнем составе провёл в форме белгородского клуба больше всего игр. Был капитаном «львов», первым либеро в истории «Белогорья», кому был доверен такой серьёзный статус в команде. Желаем успехов в будущей карьере», — сообщается на сайте белгородского клуба.

36-летний Брагин в прошедшем сезоне выиграл бронзовые медали чемпионата России в составе белгородской команды. Он выступал за «Белогорье» в 2013-2016 годах и с 2021 года. Во время первого прихода в команду Брагин стал обладателем Кубка России (2013), победителем лиги чемпионов ЕКВ (2014) и клубного чемпионата мира (2014). Ранее в составе московского «Динамо» он завевал золотые медали чемпионата России (2008).