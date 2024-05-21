Волейболистка Светлана Гатина перешла в «Динамо-Ак Барс»

Доигровщица Светлана Гатина в сезоне-2024/2025 женской PARI Суперлиги будет выступать за «Динамо-Ак Барс». Контракт спортсменки рассчитан на один сезон. Об этом сообщила пресс-служба команды.

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В минувшем сезоне волейболистка вместе с командой заняла пятое место в российском чемпионате. На её счету 575 очков, 30 эйсов и 64 блока. А также 56% позитивного приёма из 985 и 40% точных атак за 35 матчей.

Спортсменка начинала спортивную карьеру в молодёжной команде «Динамо-Ак Барс». Затем выступала за «Спарту» из Нижнего Новгорода (2020-2022) и саратовский «Протон» (2022-2024). Ранее стало известно о том, что капитан ЖВК «Тулица» Ольга Ефимова приняла решение приостановить спортивную карьеру. Она специализировалась на позиции связующей.