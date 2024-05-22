Капитан «Белогорья»: есть горечь после серии с «Динамо»

23-летний российский волейболист, капитан клуба «Белогорье» Павел Тетюхин вспомнил поражение в сезоне 2023/24 от московского «Динамо» в матче за право сыграть в титульном матче Суперлиги. По его словам, оно было обидным, так как москивичи не столь сильно превосходили белгородский клуб в игре.

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«Лично я смог абстрагироваться, больше думать о ребятах на площадке, о тренерском штабе: все отдали максимум в серии. Упрекнуть кого-то в чём-то – в нереализованных моментах – нельзя. Мы тогда выдали максимум. Может, в игре получалось не всё, но этим рвением, желанием мы показали, что могли на тот момент в физическом и моральном плане. Я быстро отошёл от серии, было шесть дней отдыха, и уже на игру с «Факелом» вышли более-менее свежими. После серии с «Динамо» пытались не то, что бы успокоить друг друга, но обговорить, поделиться мыслями: мол, все старались, классная серия, но последний шаг надо делать! Сильного расстройства не было. У нас давно не было медалей, все хотели их получить. А сейчас, когда чемпионат прошёл и есть время выдохнуть, подумать, есть горечь после динамовской серии: мы были не так далеко в игровом плане. Но один из ключевых игроков – Ромка Порошин – выбыл. Жалко, что всю серию не смог сыграть. Но он, как настоящий боец, под уколами выходил и с большим желанием играл. Сейчас более грустно, чем тогда (улыбается)», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, по итогам сезона «Белогорье» стал обладателем бронзовых медалей в чемпионате России, одолев «Факел» из Нового Уренгоя. Чемпионом России стал казанский «Зенит», который со счётом 3:0 в серии обыграл московское «Динамо».