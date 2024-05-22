Тетюхин: Алекно может исправить проблемную ситуацию в ВК «Зенит»

Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин высказался о назначении Владимира Алекно главным тренером санкт-петербургского волейбольного клуба «Зенит». По словам Тетюхина, Алекно может исправить все проблемы команды и дать ей импульс для новых побед.

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«Я с Владимиром Романовичем не работал, но по отзывам, конечно, мы все знаем, что это величайший тренер в России. Не думаю, что это может как-то негативно повлиять на такую команду как «Зенит», которая находится в проблемном состоянии. Такое ощущение у меня вообще с начала появления этого клуба. И мне кажется, что Владимир Романович может дать команде стабильности, которой не хватало, дать стержня игрокам и стать самому этим самым стержнем, тем, за кем пойдут ребята. Так что мне кажется, 100% это подписание усилит и «Зенит», и Суперлигу, и дополнительный интерес к этой команде будет. Хотя не сказать, что к «Зениту» у нас равнодушны. Где-то даже видел в комментариях: «Если не Владимир Романович, то кто?». Но он тот человек, который может исправить эту проблемную ситуацию в «Зените». Они долго без медалей, но основные проблемы в около волейбольных вещах. Владимир Романович может это наладить. Я жду, конечно, успеха, но не в матчах с нами (смеётся)», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, ранее Алекно возглавлял сборную России. Под его руководством россияне завоевали золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.