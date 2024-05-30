Воронков вновь возглавил волейбольный клуб «Локомотив»

Женский волейбольный клуб "Локомотив" из Калининграда назначил на пост главного тренера Андрея Воронкова, который был дисквалифицирован в июне 2022 года на два года в связи с оскорбительным высказыванием. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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"Андрей Воронков возвращается на должность главного тренера нашей команды. Рады приветствовать Андрея Геннадьевича в "Локо". Вместе идем к новым победам", - говорится в официальном сообщении клуба.

30 мая исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение дисквалифицировать Воронкова на два года в связи с оскорбительным выражением в адрес игрока екатеринбургской "Уралочки-НТМК" Аиламы Монталво. Тренером был назначен Константин Сиденко. В мае прошлого года ВФВ пересмотрела двухлетнюю дисквалификацию Воронкова, сделав второй год условным. Его дисквалификация завершилась 19 мая 2023 года, после чего он стал тренером мужского волейбольного клуба "Урал" из Уфы.

Воронкову 57 лет. Он возглавлял "Локомотив" с 2018 по 2022 год, дважды привел команду к победе в чемпионате России. С 2013 по 2015 год он был главным тренером мужской сборной России, с которой стал чемпионом Европы и победителем Мировой лиги в 2013 году. Также специалист работал с мужскими командами - кемеровским "Кузбассом", краснодарским "Динамо" и новосибирским "Локомотивом", с которым выиграл два Кубка России (2010, 2011) и Лигу чемпионов в сезоне-2012/13.