Эбрар Каракурт – самый результативный игрок за всю историю Лиги наций

24-летняя турчанка Эбрар Каракурт, выступающая за калининградский «Локомотив», продолжает лидировать в рейтинге самых результативных игроков за всю историю существования Лиги наций. После первой недели текущего турнира на её счету 1117 очков.

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После шести поведённых матчей в Лиге наций – 2024 Каракурт занимает вторую позицию в рейтинге самых результативных игроков, на её счету 250 очков. Её опережает только бельгийка Бритт Херботс – одноклубница Екатерины Антроповой по итальянскому «Савино Дель Бене» (Скандиччи), у неё 314 баллов.

Напомним, Каракурт в составе сборной Турции является действующим победителем Лиги наций – 2023. Турчанки также становились серебряными призёрами турнира в 2018 году и бронзовыми в 2021-м.