Инесса Коркмаз назначена главным тренером турецкого клуба «Муратпаша»

Серебряный призёр Олимпийских игр и чемпионка Европы Инесса Коркмаз назначена главным тренером турецкого женского волейбольного клуба «Муратпаша Беледиеспор». Об этом сообщила пресс-служба команды в своих социальных сетях.

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В сезоне-2022/2023 «Муратпаша» из Анталии выступал во втором дивизионе турецкого волейбола. Команда завершила сезон на шестой позиции, а после объединилась с клубом «Сигорта Шоп», выступающем в элитном дивизионе. Обновлённая команда в составе с россиянкой Мариной Марковой провела сезон-2023/2024 в Лиге Султанлар, где заняла восьмое место.

Теперь клубы прекратили сотрудничество, а «Муратпаша Беледиеспор» вернулся во второй дивизион. Во главе с Коркмаз команда планирует самостоятельно выйти в Лигу Султанлар.

Напомним, в сезоне-2016/2017 Коркмаз возглавляла турецкий клуб «Нилюфер Беледиеспор», а в сезоне-2020/2021 работала на посту главного тренера «Бююкчекмедже». В сезоне-2018/2019 Коркмаз являлась помощником тренера в саратовском «Протоне», а с 2021 по 2023 год работала сначала ассистентом главного тренера, а после возглавила молодёжную команду казанского «Динамо-Ак Барс». Под её руководством «Динамо-Ак Барс-УОР» выиграл молодёжную лигу и Кубок молодёжной лиги.