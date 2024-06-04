Дисциплинарная комиссия ВФВ может повторно рассмотреть дело Гончаровой

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола собирается провести повторное заседание по делу о дисквалификации капитана московского «Динамо» Наталии Гончаровой с участием самой спортсменки. Об этом сообщил генеральный директор команды Владимир Зиничев.

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Напомним, Гончарова была дисквалифицирована на шесть месяцев условно из-за неспортивного поведения и отстранена от одной игры чемпионата России в 2025 году из-за оскорбительного жеста в сторону волейболистки калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт после полуфинального матча плей‑офф Суперлиги.

«На этот раз комиссия предполагает проведение очного заседания с приглашением Наталии и представителя «Динамо». Первоначальное заседание прошло без нашего участия и без заслушивания позиции Гончаровой и клуба «Динамо». Мы ответили, что Наталия не то что готова, а хочет принять участие в заседании и защитить свою честь и достоинство. Пока дата не назначена. На этой неделе Гончарова едет в Южную Корею для участия в прощальном матче прославленной корейской волейболистки Ким Ён Кун», — приводит слова Зиничева «Матч ТВ».



Об интервью Мины Попович, где она высказалась о поведении бывшей одноклубницы Эбрар Каракурт и её конфликте с Наталией Гончаровой: