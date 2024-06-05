Связующий Ожиганов стал новым игроком новосибирского ВК «Локомотив»

34-летний связующий Вадим Ожиганов стал новым игроком новосибирского «Локомотива». О переходе игрока сообщила пресс-служба команды.

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Два сезона до этого он защищал цвета МВК «Газпром-Югра» (Сургут). В минувшем сезоне Ожиганов набрал 74 очка. На его счету, также, 30 эйсов, 23 блока 44% точных атак команды и 64 ошибки за 32 игры.

Ранее стало известно, что команду пополнил серебряный призёр Олимпийских игр в Токио связующий Игорь Кобзарь, а также сербский доигровщик Марко Ивович. Предстоящий сезон будет уже восьмым для Ивовича в России. Ранее он играл за «Белогорье» (2015/2016), а последние три года провёл в сосновоборском «Динамо-ЛО» (2021–2024). С белгородской командой он завоевал бронзу чемпионата России, а с Новосибирском стал чемпионом в 2020 году и взял бронзу в 2021-м.