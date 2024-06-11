Главные события мужской волейбольной Лиги наций

Гонка идёт не только за трофей, но и за олимпийские путёвки.

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10 июня завершилась вторая игровая неделя предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций – 2024. Команды всё ближе к трофею, а ещё – к ответу на вопрос – кто же поедет на Олимпийские игры – 2024. Давайте узнаем, что интересного произошло в Фукуоке и Оттаве.

Фавориты потерпели поражения

После завершения всех матчей второй игровой недели турнирную таблицу возглавляют сборные Италии и Словении. Правда, даже фаворитам соревнования в этот раз не удалось избежать поражений.

Итальянцы в пятисетовом матче уступили хозяевам будущей Олимпиады – сборной Франции. Впрочем, после первой же проигранной встречи команда собралась и победила США со счётом 3:0, Кубу со счётом 3:1 и Нидерланды – 3:0. Италия сохранила за собой вторую позицию в мировом рейтинге и продолжает лидировать в борьбе за место в Париже.

Лига наций — 2024. Мужчины

Турнирная таблица. Места с 1-го по 8-е

1. Италия – 7 побед (21 очко)

2. Словения – 7 (18)

3. Польша – 6 (18)

4. Франция – 6 (17)

5. Япония – 6 (16)

6. Бразилия – 5 (16)

7. Канада – 4 (13)

8. Куба – 4 (12)

Словения же не справилась с хозяевами второго этапа – сборной Японии (1:3), зато обыграла Турцию (3:0), Бразилию (3:2) и Болгарию (3:0). По итогам второй недели словенцы хоть и занимают шестую строчку мирового рейтинга, но пока спокойно удерживают свою олимпийскую квоту. Шикарный вклад в победы своей команды внёс диагональный словенцев Тончек Штерн: за прошедшие четыре матча он в сумме набрал 91 очко и опередил в гонке бомбардиров нападающего Нидерландов Нимира – 173 против 165 очков.

Лидер мирового рейтинга – сборная Польши – на первой неделе проиграла словенцам. Да и не второй не обошлась без поражений: уступила Бразилии и теперь занимает третье место в турнирной таблице. Впрочем, за результат поляки не переживают – они уже в финале на правах хозяев площадки.

В «Финал восьми», кроме Польши, выйдут семь лучших сборных.

Кто же отберётся на Олимпиаду-2024?

Впрочем, наиболее актуальный для большинства команд вопрос – олимпийский, ведь путёвки на Игры будут распределены не по итогам матчей на вылет, а после окончания регулярки, то есть после третьей игровой недели. Все участники турнира в Париже станут известны 24 июня.

На Игры-2024 уже точно отправятся национальные команды Германии, Бразилии, Японии, Польши, США, Канады и хозяева – сборная Франции. Кстати, в отличие от не самой яркой женской сборной, мужская команда «трёхцветных» имеет все шансы на хорошие результаты в родных стенах. Сборная держится на четвёртом месте в Лиге наций, и если бы отбор завершался сейчас, то спокойно отобралась бы на ОИ на общих условиях.

Условия эти просты – надо быть лучше других в мировом рейтинге.

И если бы подсчёт рейтинга остановился сегодня, то к уже отобравшимся сборным добавились бы Италия, Словения, Аргентина и Сербия. Последняя вырвала проходное на текущий момент место у Кубы благодаря победе над Канадой со счётом 3:1. Очевидно, что на третьей неделе Лиги наций противостояние этих сборных будет наиболее интригующим.

Последняя, 12-я путёвка на Игры практически неприкосновенна. Поскольку в Париже должны выступить сборные всех континентов, то Египет, занимающий 19-е место в мировом рейтинге, может расслабиться. Никто из африканских соседей за оставшиеся две недели догнать и потеснить его не сможет.