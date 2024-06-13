Чемпионка Европы по волейболу Фетисова покинула турецкий «Фенербахче»

Чемпионка Европы по волейболу в составе сборной России Ирина Фетисова покинула «Фенербахче», сообщает пресс‑служба турецкого клуба.

В прошедшем сезоне 29‑летняя спортсменка вместе с командой выиграла чемпионат и Кубок Турции.

— Спасибо, «Фенербахче», за прекрасный сезон. Клуб навсегда останется в моем сердце, — написала волейболистка в социальной сети.



Ранее Фетисова выступала в России за «Заречье‑Одинцово», московское «Динамо». Она является пятикратной чемпионкой России, двукратной обладательницей кубка страны. В составе национальной команды Фетисова завоевала золото на чемпионате Европы 2015 года.