Кубинский волейболист Давид Фиэль перешел в «Кузбасс»

30-летний центральный блокирующий Давид Фиэль, представляющий Кубу, будет выступать за кемеровский «Кузбасс». Об этом сообщила пресс-служба клуба на своём сайте.

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Минувший сезон кубинец провел в солигорском «Шахтёре», который занял десятое место в Pari Суперлиге и стал чемпионом Беларуси.

По итогам регулярного чемпионата России Фиэль стал девятым в Суперлиге по очкам на блоке – 59 блоков в 30 матчах. Всего в сезоне-2023/2024 волейболист провёл в составе «Шахтёра» 36 матчей, набрал 304 очка и стал четвертым бомбардиром белорусской команды.

За время своей карьеры Давид Фиэль выступал за клубы разных стран. Волейболист играл в Кубе, Катаре, Польше, Франции и Германии. На клубном уровне выигрывал бронзовые медали Лиги чемпионов и чемпионата Польши. В составе сборной Кубы бронзовый призер Мировой лиги и победитель Панамериканского Кубка.