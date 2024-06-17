Определились победители второго этапа КР по пляжному волейболу

Илья Лешуков и Олег Стояновский стали победителями второго этапа Кубка России по пляжному волейболу, который проходил с 13 по 16 июня в Краснодарском крае. В финале волейболисты, представляющие «Факел Ямал» из Нового Уренгоя обыграли Алексея Архипова и Дмитрия Веретюка (ВК «Обнинск», Калужская область) — 21:19, 21:15.

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Бронзу завоевали одноклубники победителей Александр Крамаренко и Фёдор Сабаев, в матче за третье место обыгравшие дуэт из Обнинска Игорь Величко/Максим Сиволап — 21:18, 21:18.

В женском турнире победу одержали Александра Ганенко и Надежда Макрогузова из московского «Динамо». Вторыми стали их одноклубницы Елизавета Губина и Кристина Щёголева. Тройку лучших замкнули Елизавета Макарова и Дарья Мастикова из Академии города Москвы.

Финальный этап Кубка России по пляжному волейболу пройдёт с 11 по 14 июля в Санкт-Петербурге.