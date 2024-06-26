Брянский рассказал о шансах мужской сборной России в текущей Лиге наций

Главный тренер мужской сборной России по волейболу и московского «Динамо» Константин Брянский прикинул шансы своих подопечных, если бы сборная могла принять участие в текущей Лиге наций.

© Чемпионат.com

«Думаю, что главными соперниками были бы Польша и Италия. Не называю Словению, потому что при всём уважении у них есть определённые слабости. Отчасти конкурентом могла бы быть Франция, но она сейчас испытывает определённые проблемы. У нас крепкие и мощные ребята. Могу вам сказать, что мы могли бы претендовать на самый верх таблицы», – приводит слова Брянского «Спорт-экспресс».



Напомним, в польском Лодзе продолжается «Финал восьми» Лиги наций – 2024 среди мужских команд. В заключительный этап соревнований прошли сборные Японии, Канады, Польши, Бразилии, Италии, Франции, Словении и Аргентины.