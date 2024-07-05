Руслан Галимов перешел из «Белогорья» в «Енисей»

29-летний доигровщик Руслан Галимов покинул волейбольный клуб «Белогорье» и стал игроком красноярского «Енисея». Об этом сообщил новый клуб российского волейболиста на своём официальном сайте.

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В рамках сезона-2023/2024 Галимов набрал 54 очка, выполнил четыре эйса, шесть блоков. На его счету 44 атаки. В составе «Белогорья» в минувшем сезоне стал бронзовым призёром чемпионата России.

Спортсмен является воспитанником «Урала», в котором начинал свою профессиональную карьеру. Также выступал в клубах «Динамо-ЛО» (2015/2016), «Тархан» (2016/2017), «Дагестан» (2017/2018), «Ярославич» (2018/2019), «Газпром-Югра» (2019/2020), турецком «Адильджеваз» (2020/2021), «Югра-Самотлор» (2021/2022) и «Белогорье» (2022-2024).