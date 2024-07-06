Роман Пакшин продлил контракт с «Кузбассом» до 2028 года

26-летний доигровщик Роман Пакшин продлил действующий контракт с кемеровским волейбольным клубом «Кузбасс» до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщила пресс-служба команды в официальном телеграм-канале.

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Пакшин – воспитанник «Кузбасса». Свою профессиональную карьеру в системе клуба доигровщик начал в 2016 году. Он также выступал за казанскую «Академию» в сезоне-2018/2019, куда переходил на правах аренды.

В прошёдшем сезоне Пакшин стал лучшим бомбардиром клуба и пятым бомбардиром чемпионата России, уступив только Владиславу Бабкевичу («Зенит» СПб), Мохамеду Аль Хачдади («Белогорье»), Роману Мурашко («Енисей») и Илье Казаченкову («Локомотив»). В 41 матче он набрал 583 очка.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Кузбасс» занял седьмое место в чемпионате России.