В Москве пройдет Кубок Первого канала по волейболу с призовым фондом в 20 млн

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) и Первый канал с 17 по 18 августа в Москве проведут командный турнир с участием звёзд российского волейбола и легендарных тренеров. Призовой фонд турнира 20 млн рублей.

«Мы очень рады, что главный канал нашей страны предложил провести такое красочное шоу. Это большая честь для нас и большая ответственность. Перед нами стоит задача собрать лучших волейболистов России на одной площадке. Конечно, мы ожидаем аншлаг на трибунах и у телеэкранов. Будет очень красочно и интересно», — сказал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.



«Волейбол в нашей стране имеет богатейшие победные традиции и пользуется поистине всенародной любовью. Мы не пожалеем ни эфирных, ни информационных, ни творческих ресурсов для продвижения этого невероятно зрелищного вида спорта. В тесной связке с Всероссийской федерацией волейбола мы постараемся подарить нашим зрителям и болельщикам незабываемое зрелище», — рассказала руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.



Турнир пройдёт в универсальном-спортивном зале «Дружба» и будет показан в прямом эфире Первого канала. 17 августа состоится мужская часть турнира, где тренерами станут Владимир Алекно и Константин Брянский. 18 августа на площадку выйдет женский состав под руководством Николая Карполя и Зорана Терзича.