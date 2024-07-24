Россиянка Наталья Кроткова продолжит карьеру в турецком «Сарыере»

32-летняя российская доигровщица Наталья Кроткова после двух сезонов в калининградском «Локомотиве» продолжит карьеру в турецком волейбольном клубе «Сарыер». Об этом сообщила пресс-служба команды в своих социальных сетях.

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Вместе с «Локомотивом» Кроткова дважды становилась серебряным призёром чемпионата России. С 2017 по 2022 год доигровщица выступала за московское «Динамо», вместе с которым трижды становилась чемпионкой России (2017, 2018 и 2019), выигрывала Суперкубок (2017) и Кубок России (2018). Наталья также играла за краснодарское «Динамо» (2015-2017) и стала обладательницей Кубка России (2015) и Кубка ЕКВ (2016).

Профессиональную карьеру начала в липецком «Индезите», выступала также за московский «Луч» (сезон-2009/2010), красноярский «Енисей» (сезон-2013/2014), «Омичку» и череповецкую «Северянку» в сезоне-2014/2015.

Сезон-2023/2024 «Сарыер» завершил на 12-й позиции в чемпионате Турции. В составе команды выступали россиянки Ярослава Симоненко и Полина Шеманова.