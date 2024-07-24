Волейболист Сапожков рассказал об отличиях чемпионатов России и Италии

Диагональный «Динамо» Максим Сапожков рассказал об отличиях волейбольных чемпионатов России и Италии.

«Для меня было большим удивлением, когда я первый раз приехал в Италию и увидел совсем другой волейбол. В России упор был на силу, а в «Вероне» ставили на скорость и на резкость движений. Игра постоянно держит тебя в напряжении. Второй сезон в Италии я играл за «Модену», там не сложилось с бразильским связующим Бруно. Так бывает, ничего страшного, не все хорошие игроки подходят друг другу. Ну а вообще считаю, что мне больше подходит силовой волейбол», — заявил Сапожков в интервью официальному сайту «Динамо».



В это межсезонье диагональный перешёл в московский клуб из «Модены». Ранее Сапожков также играл в Италии за «Верону».