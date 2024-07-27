Мужская сборная Германии обыграла Японию в стартовом матче волейбольного турнира на ОИ

27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской волейбольный турнир. В матче 1-го тура предварительного этапа группы C cборная Германии в пяти сетах обыграла Японию 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 30:28, 15:12).

Сборная Японии вела со счётом 2-1 по партиям, имела матчбол в четвёртом сете, но не смогла реализовать его. Самым результативным игроком стал диагональный сборной Германии Георг Гроцер, на его счету 24 очка. В составе сборной Японии 22 очка на счету доигровщика Юки Исикавы.

В другом матче группы С сегодня встретятся сборные США и Аргентины. Время начала игры — 21:30 мск.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионами являются волейболисты сборной Франции, в финале Игр-2020 обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду.