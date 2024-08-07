Сербки едут домой и другие четвертьфиналы Олимпиады в волейболе

Команде Джованни Гвидетти так и не удалось показать свою лучшую игру.

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В волейболе женщин определился квартет сильнейших команд, которые продолжат участие в гонке за олимпийское золото. Историческая победа, рекордные цифры, травмы и вылет действующих чемпионов мира — всё это было в четвертьфиналах олимпийского турнира.

Ураган Варгас снёс Китай

Пожалуй, самый драматичный матч из всех четвертьфиналов. Турчанкам пришлось выгрызать у Китая своё место в четвёрке сильнейших. Обе команды — неудачницы прошлой Олимпиады: Турция проиграла сербкам в матче за бронзу, Китай и вовсе не вышел из группы. Поэтому к этой встрече сборные подошли максимально заряженными.

Уже по традиции на этом турнире турчанки снова начали с провальной первой партии. Китаянки как по нотам разыгрывали свои атаки, загружая всех игроков. При этом сами же блоком прихватывали соперниц.

Но затем проснувшаяся Турция полностью завладела ситуацией на площадке. Отлично смотрелась Ханде Баладын. Она была единственным ярким пятном среди доигровщиц. У Эбрар Каракурт, которая составила ей пару, в графе атак было 3 из 13. Беда пришла откуда не ждали: травму получила основная связующая команды Джансу Озбай. А вскоре у всей сборной Турции и вовсе перехватило дыхание, когда за колено взялась Баладын. Но, к счастью для турчанок, всё обошлось. И подопечные Даниэлле Сантарелли без проблем забрали две партии.

Однако в четвёртой механизм снова дал сбой. На подачах Ван Юаньюань китаянки убежали вперёд, а затем и вовсе довели своё преимущество до 10 мячей (18:8). Совсем потерявшим свою игру турчанкам удалось совершить погоню лишь после выхода резервных доигровщиц. И даже была надежда на успешный исход: китаянки заметно стали нервничать после того, как от их преимущества осталось два очка. Но партию зацепить удалось, как и перевести встречу на тай-брейк.

Основные игроки сборной Турции немного выдохнули на скамейке и со свежими силами рванули в бой в решающем сете. Китаянки цепко держались до счёта 11, но затем Варгас увела Турцию на матчбол (14:11). А решающее очко красивой, а главное неожиданной скидкой двумя руками добыла вторая связующая Элиф Шахин. В полуфинал отправилась команда Даниэлле Сантарелли.

Мелисса Варгас буквально на своих плечах затащила сборную Турции в следующий этап олимпийского турнира. Диагональная показала феноменальную результативность – 42 забитых мяча!

Бразилия опять сыграла «на ноль»

После пятисетового триллера, который разыгрался в первом матче, «Порт де Версаль» ждал вполне предсказуемый матч. Бразильянки, пока выступающие безупречно на этом турнире, не дали повода усомниться в своём превосходстве над Доминиканой.

Команда Зе Роберто была явным лидером в этой паре и достаточно легко переиграла команду Доминиканской Республики, не оставив своим соперницам шансов. Более-менее равную игру можно было увидеть лишь в стартовом отрезке матча. В нём благодаря успешным действиям Пеньи и Хинейри Мартинес доминиканская команда держалась на плаву. Но в концовке сета Бразилия добавила на подаче, на это доминиканкам было нечем ответить. В оставшихся партиях южноамериканки уже полностью контролировали ситуацию и, не став усложнять себе жизнь перед полуфиналом, оформили сухую победу.

Бразильянки переиграли своих соперниц во всех компонентах игры: атака – 43:30, блок – 10:4 и подача – 5:2.

США на пути к защите титула

Если во второй игре были ожидаемые 3:0, то во встрече сборных США и Польши мы всё-таки рассчитывали на борьбу. И она была, но только в третьем сете. Польские волейболистки, неплохо смотревшиеся на групповом этапе, не показали и половины своих возможностей в четвертьфинальном матче.

Зато американки выдали пока что самый лучший свой матч в Париже. Карч Кирай наконец-то нашёл выигрышное сочетание доигровшиц (Скиннер – Пламмер), ставшее дополнительной угрозой в атаке и помощью для диагональной Андреа Дрюс.

Первые два сета «звёздно-полосатые» действовали просто превосходно: держали приём и получали от Поултер просто шикарные скоростные передачи на разорванный блок: оставалось только укладывать эти мячи в площадку, что волейболистки и делали. Но третья партия заставила понервничать болельщиков американской команды, а главное – наставника сборной США.

Сборная Польши словно окатила холодным душем своих соперниц, на подачах Йоанны Волош убежав на пять очков. И с каждой расстановкой пропасть только увеличивалась. Перестановки в составе Стефано Лаварини, которые напрашивались уже после первой партии, сработали: на площадке появились Смажек, Чирняньска и Алагерска, заменившие Стысяк, Меджик и Юрчик. У американок стали валиться все элементы, работавшие до этого идеально.

Казалось, что сборная Польши наконец-то нашла свою игру и не упустит такой прекрасной возможности. Но всё изменил выход одного игрока в составе американской сборной – Джордан Ларсон. Своими успешными действиями на сетке доигровщица помогла команде подтянуться в счёте, после чего «звёздно-полосатые» стали бить полек их же оружием – блоком – и выравняли игру. А концовку и вовсе забрали с комфортным преимуществом в пять мячей.

Если у американок нашёлся игрок, который в нужный момент повёл команду за собой, то у «бяло-червоных», к сожалению, такого лидера не оказалось. Магдалена Стысяк, которая должна была брать эту роль на себя, ушла с площадки после второго сета с шестью забитыми мячами из 21. У ещё одной основной доигровщицы Натальи Меджик и того хуже – один из 10. Мартина Лукасик хоть и стала самой результативной в составе Польши, но 12 очков не тот показатель, с которым можно спасти игру.

Сборная США делает ещё один шаг на пути к защите своего титула, а польки выбывают из гонки и покидают олимпийский турнир.

Итальянки пишут историю

Заключительный матч между Италией и Сербией тоже не затянулся и завершился в трёх сетах. Итальянки, считавшиеся фаворитами этой встречи, полностью оправдали такой расклад. А Хулио Веласко удалось то, что до этого не смогли сделать другие тренеры, возглавлявшие сборную Италии – пробить четвертьфинальный барьер.

«Скуадра адзурра» за всю свою многолетнюю историю ни разу не проходила дальше. Но на этой Олимпиаде, помимо мужской сборной Польши, и итальянки смогли снять с себя «проклятье четвертьфинала».

Сложности у «Скуадра адзурра» возникли лишь на старте первой партии. Классные атаки Узелац и Бошкович подкреплялись эйсами сербской команды, что позволило действующим чемпионкам мира продолжительное время вести в счёте. Но вовремя сделанная двойная замена Веласко поменяла рисунок игры. Екатерина Антропова мощными ударами добыла брейковое преимущество для Италии.

Джованни Гвидетти тоже решился на замену, убрав Узелац на задней линии, но лишил Майю Огненович дополнительной опции в атаке. А собственный брак сербок помог итальянкам одержать победу.

В общем, ошибки и стали главным препятствием на пути сборной Сербии к полуфиналу. Команда Гвидетти своими руками отдала целую партию соперницам (25 ошибок против 16 у итальянок). И это всё – в решающем матче, где каждый мяч буквально на вес золота. Италия воспользовалась таким подарком и не стала затягивать встречу.

Для Сербии поражение на этой стадии, несомненно, шаг назад, а вот для итальянок это абсолютно новая глава в их истории волейбола.

Кто сыграет в полуфиналах

Женский полуфинальный день на олимпийском турнире состоится в четверг, 8 августа. Пары играющих команд выглядят следующим образом: