Волейболисты сборной России вспомнили о победе на Олимпиаде-2012

Игроки сборной России вспомнили о победе на Олимпиаде-2012.

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Мужская сборная России по волейболу в финале Игр в Лондоне взяла верх над соперниками из Бразилии в пятисетовом матче (19:25, 20:25, 29:27, 25:22, 15:9).

Дмитрий Мусэрский и Александр Волков в сериале «Главные победы» поделились воспоминаниями о том, как команде мешали травмы.

«Олимпиада была на самом деле сложнейшим турниром. Не из-за нагрузок, а из-за количества травм. Многим игрокам приходилось превозмогать себя, чтобы просто выступить», – сказал Мусэрский.

Волков испытывал серьезные проблемы с коленом.

«Травму я получил в сезоне. 2011-й. Это был просто прыжок на блоке, приземление, скручивание ноги, вылетел кусочек хряща. И сразу же, чуть ли не в этот день, специалист из Германии был в Казани, и меня к нему экстренно записали. Я попал сразу на операционный стол, мне подчистили колено, отпустили. Скажем так, операция была сделана не очень хорошо. Боль сохранялась. Постоянный отек, воспаление, неприятное ощущение. Откачивали жидкость, кололи обезболивающее. Два куба по тридцать миллилитров, по-моему. Достаточно большие шприцы, толстые. Около двух шприцов жидкости откачивали каждый день. Тренируешься или играешь, колено опухает. Едешь в медштаб, откачивают», – вспоминает Александр.

Сергея Тетюхина могли не допустить на Олимпиаду из-за опасений, связанных с работой сердца.

«Мне не давали допуск из-за сердца. Долго эта ситуация продолжалась. У меня уже были тогда определенные вопросу по сердцу. Допуск не дают и отводят мне на это месяц, по-моему. Через месяц – последний тест и приговор, либо-либо… Говорят, может операцию надо делать… Готовился, тренировался. Тихо-тихо. Прошел месяц. Вернулся в Москву, поехал на тест. Я ощущал, что это последний в жизни шанс воплотить свою мечту. Я шел на этот тест прямо как на сражение», – вспоминает Тетюхин.

«Я к Волкову подошел, говорю: «Санек, подумай, может не поедешь? Доиграешься, что не сможешь нормальной жизнью жить…» А он меня чуть ли не за майку: «Романыч, ты че?!» Фраза от него – мне в глаза. «Я готов пожертвовать своим коленом. У нас есть команда, я хочу помочь команде». Когда тебе игрок говорит, что готов пожертвовать коленом, имея травму; когда человек с аппаратом Холтера, диагностированной проблемой с сердцем, и есть риск; когда переломаны пальцы, вывернуты голеностопы, зашит пах – об этих травмах я уже практически перед самой Олимпиадой и не знал от них. Конечно, это был показатель того, для чего мы едем туда», – поделился воспоминаниями главный тренер олимпийских чемпионов Лондона Владимир Алекно.

Волков признался, что теперь, двенадцать лет спустя, функциональность его колена ограничена.