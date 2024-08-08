Американские волейболистки пробились в финал Олимпиады-2024, одолев Бразилию

Женская сборная США по волейболу пробилась в финал Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция), в пяти партиях одолев команду Бразилии. Напряжённая встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 18:25, 25:15, 23:25, 15:11).

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Самой результативной в составе победительниц стала Кетрин Пламмер, в её активе 25 очков, у Бразилии наибольшее количество очков набрала Ана Кристина (24).

За золото Олимпиады-2024 американки сразятся с победительницами матча Турция — Италия, который тоже пройдёт сегодня, 8 августа. Начало поединка запланировано на 21:00 мск.

Нельзя не отметить, что американки во второй раз подряд вышли в олимпийский финал. В решающем матче Токио-2020 они одолели именно сборную Бразилии, правда в трёх партиях.