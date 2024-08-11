Волейболистка сборной Италии Антропова может привезти золотую медаль Олимпиады в Россию

Ольга Антропова, мама олимпийской чемпионки по волейболу в составе сборной Италии Екатерины Антроповой, заявила «Матч ТВ», что в ближайшее время дочь может привезти золотую медаль в Россию.

В воскресенье сборная Италии обыграла команду США со счетом 3–0 в финале волейбольного турнира на Олимпийских играх‑2024 в Париже. Антропова переехала в Италию шесть лет назад, с 2021 года она выступает за «Савино Дель Бене». В прошлом году 21‑летняя волейболистка сменила спортивное гражданство с российского на итальянское.

— У вас же наверняка много родственников в Санкт‑Петербурге. Может ли Екатерина приехать в Россию, привезти медаль?

— Да, есть такие планы. Она давно не была в России. Но сейчас нам надо понять, какое расписание будет у клуба. Возможно, в ближайшее время появится окно, и мы сможем привезти медаль в Россию, — сказала Антропова «Матч ТВ».

Церемония закрытия Олимпийских игр в столице Франции состоится 11 августа.