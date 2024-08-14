Отбывший срок за изнасилование волейболист думает об уходе из спорта

Отбывший срок за изнасилование волейболист ван де Вельде думает об уходе из спорта.

В 2016 году нидерландец Стивен ван де Вельде был осужден на четыре года за изнасилование 12-летней девочки из Англии. Часть тюремного срока он отбыл в Великобритании, а затем был экстрадирован в Нидерланды, где был освобожден из-за разницы в законах и вернулся в спорт в 2018 году.

В 2024-м он выступил на Олимпийских играх в Париже в паре с Мэттью Иммерсом. Они дошли до 1/8 финала олимпийского турнира, на каждом матче ван де Вельде освистывали зрители на трибунах.