Отбывший срок за изнасилование волейболист думает об уходе из спорта

Отбывший срок за педофилию ван де Вельде: «Я ошибся 10 лет назад, я должен это принять. Но вредить людям вокруг меня… Это зашло слишком далеко»
Отбывший срок за изнасилование волейболист ван де Вельде думает об уходе из спорта.
В 2016 году нидерландец Стивен ван де Вельде был осужден на четыре года за изнасилование 12-летней девочки из Англии. Часть тюремного срока он отбыл в Великобритании, а затем был экстрадирован в Нидерланды, где был освобожден из-за разницы в законах и вернулся в спорт в 2018 году.
В 2024-м он выступил на Олимпийских играх в Париже в паре с Мэттью Иммерсом. Они дошли до 1/8 финала олимпийского турнира, на каждом матче ван де Вельде освистывали зрители на трибунах.
«Я совершил ошибку десять лет назад. Я должен это принять. Но причинять вред людям вокруг меня, будь то Мэттью, моя жена, мой ребенок… Это зашло слишком далеко. Определенно были моменты, когда я думал: а стоит ли оно того?» – заявил ван де Вельде.
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