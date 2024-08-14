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Отбывший срок за педофилию ван де Вельде: «Я ошибся 10 лет назад, я должен это принять. Но вредить людям вокруг меня… Это зашло слишком далеко»

Отбывший срок за изнасилование волейболист ван де Вельде думает об уходе из спорта.

Отбывший срок за изнасилование волейболист думает об уходе из спорта
© globallookpress.com

В 2016 году нидерландец Стивен ван де Вельде был осужден на четыре года за изнасилование 12-летней девочки из Англии. Часть тюремного срока он отбыл в Великобритании, а затем был экстрадирован в Нидерланды, где был освобожден из-за разницы в законах и вернулся в спорт в 2018 году.

В 2024-м он выступил на Олимпийских играх в Париже в паре с Мэттью Иммерсом. Они дошли до 1/8 финала олимпийского турнира, на каждом матче ван де Вельде освистывали зрители на трибунах.

«Я совершил ошибку десять лет назад. Я должен это принять. Но причинять вред людям вокруг меня, будь то Мэттью, моя жена, мой ребенок… Это зашло слишком далеко. Определенно были моменты, когда я думал: а стоит ли оно того?» – заявил ван де Вельде.
Волейбол