Волейболистка Гончарова направила жалобу на решение о своей дисквалификации

Капитан московского «Динамо» Наталия Гончарова обжаловала в арбитраже при Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) решение дисциплинарной комиссии федерации о своей дисквалификации, сообщил «Матч ТВ» генеральный директор столичного клуба Владимир Зиничев.

В мае Гончарова была дисквалифицирована на матч чемпионата России и на полгода условно за неспортивное поведение. Капитан «Динамо» показала неприличный жест волейболистке калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт в ответ на провокации со стороны турецкой диагональной после полуфинального матча плей‑офф Суперлиги. Повторное заседание дисциплинарной комиссии ВФВ прошло 26 июля при участии Зиничева и Гончаровой, комиссия оставила в силе санкции в отношении волейболистки «Динамо». В отношении Каракурт ВФВ не проводила разбирательств.

— «Динамо» получило протокол решения дисциплинарной комиссии. Как вы можете прокомментировать его и какие дальнейшие действия?

— В среду мы получили протокол решения дисциплинарной комиссии, ознакомиться с ним можно на сайте «Динамо». Если протокол первого заседания занимал несколько строчек, то протокол повторного заседания занимает уже восемь страниц. В этот раз дисциплинарная комиссия попыталась серьезно подойти к этой теме, но суть не поменялась, решение осталось прежним. То, что происходит вокруг этой ситуации, вызвало справедливое возмущение у наших болельщиков, это дело получило широкий резонанс.

В четверг от имени Наталии мы направили в арбитраж при ВФВ жалобу на решение дисциплинарной комиссии в отношении Гончаровой. Надеемся, что арбитраж в отличие от дисциплинарной комиссии не будет ждать окончания сезона, чтобы рассмотреть вопрос, а сделает это более оперативно.

Очевидно любому беспристрастному человеку, что дисциплинарная комиссия, вынося решение по наказанию Гончаровой, наказывает и клуб. За нарушение игрока в прошлом сезоне клуб «Динамо» (Москва) получает наказание в новом сезоне. Причем получает его не в первом календарном матче сезона, а в восьмом по счету матче сезона с учетом игр Кубка Легенд и матча за Суперкубок России. Из‑за такого избирательного решения мы лишаемся возможности выставить лидера нашей команды Наталию Гончарову в матче первого тура чемпионата России против нашего многолетнего соперника «Динамо‑Ак Барс».

В жалобе Наталии указаны многочисленные нарушения, допущенные дисциплинарной комиссией как при рассмотрении вопроса, так и при выборе и вынесении наказания. Мы опубликовали на своем сайте все фото- и видеоматериалы, связанные с этим инцидентом, полную расшифровку хода разбирательства, так что каждый желающий может ознакомиться и составить своё мнение о законности и справедливости действий членов дисциплинарной комиссии.

Надеемся, что арбитраж при ВФВ проявит больше профессионализма и справедливости в решении этого вопроса. Если понадобится, мы будем двигаться дальше по всем судебным инстанциям, которые предусмотрены, до тех пор, пока не исчерпаем свои возможности в достижении справедливости и соразмерности наказания совершенным действиям, — сказал Зиничев «Матч ТВ».