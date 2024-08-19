Российская волейболистка рассказала о выступлении за клуб из Индонезии

Российская волейболистка Ирина Воронкова не пожалела, что решила сыграть в чемпионате Индонезии. Об этом она рассказала ТАСС.

С апреля по июль Воронкова выступала за клуб "Джакарта Попсиво Полван", в составе которого завоевала бронзу чемпионата Индонезии.

"Мне поступило предложение, я его обговорила с агентом, посоветовалась с родителями и решила вопрос положительно, - сказала Воронкова. - Ничего экзотического нет. Были как свои плюсы, так и свои минусы, я рада была побывать там и еще раз бы там поиграла".

"Болельщики там очень любят волейбол, их очень много, они активно поддерживают, любят игру. Самым удивительным было то, что зал всегда был полным. А что касается быта, то в целом ничего необычного", - добавила она.

С мая 2022 года Воронкова выступала за турецкий "Эджзаджибаши". В составе клуба она дважды стала серебряным призером чемпионата страны, победительницей клубного чемпионата мира 2023 года и финалисткой Лиги чемпионов. Следующий сезон она проведет в калининградском "Локомотиве", за который она выступала с 2018 по 2022 год.