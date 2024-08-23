Волейболисты начинают борьбу за Кубок легенд

Восемь сильнейших клубов по итогам прошлого сезона вступают в борьбу.

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23 августа стартовал групповой этап мужского Кубка легенд — 2024 памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. Да, перед этим уже прошёл Кубок Первого канала, а пару дней назад начались матчи предварительного этапа Кубка России, но всё-таки именно этот турнир стоит считать стартовым в сезоне. Ведь в нём будут участвовать восемь лучших клубов страны. Рассказываем всё, что нужно знать о мужском Кубке легенд.

Формат Кубка легенд — 2024

В турнире принимают участие восемь сильнейших клубов России по итогам предыдущего чемпионата. На групповом этапе их разбили на два квартета.

Группа А: «Зенит-Казань», «Локомотив» Новосибирск, «Факел-Ямал» Новый Уренгой, «Кузбасс» Кемерово.

Группа Б: «Динамо» Москва, «Белогорье» Белгород, «Зенит» Санкт-Петербург, «Енисей» Красноярск.

На групповом этапе команды сыграют в два круга. Группа А проведёт свои матчи в Казани и Новосибирске, а клубы из квартета Б встретятся в Красноярске и Москве. В «Финал четырёх» выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы. Решающий этап пройдёт 5-6 октября, место проведения определят позже.

Важно отметить, что Кубок легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024. Команды, занявшие первые-третьи места в группах Кубка легенд, выйдут в четвертьфинал Кубка России. Команды, занявшие четвёртые места в квартетах, начнут выступления в Кубке России с 1/8 финала.

Призовой фонд Кубка легенд — 10 млн рублей. Победитель турнира получит половину этой суммы. 2,5 млн рублей достанутся финалисту, 1,5 млн — команде, которая займёт третье место, 1 млн — клубу, который станет четвёртым.

Где смотреть матчи Кубка легенд — 2024

Все матчи Кубка легенд можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Кто в фаворитах? Интрига максимальна!

В прошлом году команды играли похожий турнир — Кубок столетия. Тогда его выиграло московское «Динамо», в финале победившее в пяти сетах казанский «Зенит».

Пожалуй, именно эти клубы — главные фавориты Кубка легенд. И те, и другие сохранили костяк, а динамовцы ещё и усилили скамейку. Появился в составе белорусский связующий Алексей Кураш, который точно сможет подстраховать Павла Панкова при необходимости. Ну а в диагонали время с Цветаном Соколовым будет делить талантливый гигант Максим Сапожков, который уже успел стать MVP Кубка Первого канала.

Изменения в составе казанцев были косметическими. Вернулся в клуб либеро Валентин Кротков, а доигровщика Андрея Сурмачевского отправили в аренду в «Динамо-Урал». Его место в основном составе занял Владислав Енин. Групповой этап казанцы сыграют без легионеров, но проходить в «Финал четырёх» обязаны и без них.

Наверняка хочет побороться за трофей и «Локомотив» из Новосибирска. У Пламена Константинова перестройка более масштабная: пасовать теперь будет Игорь Кобзарь, а в доигровке два легионера — Йоанди Леал и Марко Ивович. Если успешно пройдут группу и сыграются к «Финалу четырёх» — точно будут претендовать на победу. В питерском «Зените» теперь Владимир Алекно, для которого есть только первое место. Эта команда усилилась кубинцем Янтом, который может стать очень весомым козырем. А уж если восстановятся Егор Клюка и Виктор Полетаев — шансы «Зенита» возрастут кратно. В «Белогорье» всё более спокойно, основная обойма сохранена, и это на старте сезона точно пойдёт в плюс, так что и команда Александра Волкова в числе претендентов на трофей.

На фоне лидеров чуть ниже смотрятся шансы «Енисея», «Кузбасса» и «Факела», но в отдельной игре эти команды могут удивить любого фаворита. А групповой этап состоит всего из шести матчей. И даже одна победа может всё перемешать. Так что сбрасывать со счетов эти команды рано.