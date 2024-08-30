Волейболистка сборной Пуэрто‑Рико была найдена мертвой в своем доме в Турции

Волейболистка из Пуэрто‑Рико Пилар Мари Виктория Лопес, которая выступала за турецкий клуб «Нилюфер Беледиеспор», была найдена мертвой в своем доме.

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Спортсменка не появилась на тренировке команды, представители клуба отправились к ней домой, где обнаружили тело игрока. Прокуратура начала расследование происшествия, точную причину смерти 28‑летней спортсменки установит судебно‑медицинская экспертиза.

— С глубокой печалью мы сообщаем о неожиданной смерти Пилар Мари Виктории Лопес. Внезапная потеря Пилар потрясла всех нас. Наши соболезнования его семье, родным и близким, — говорится в заявлении клуба.

Также соболезнования в связи со смертью игроком национальной команды выразил губернатор Пуэрто‑Рико Педро Пьерлуиси.

— Пилар была выдающейся волейболисткой, которая прославила наш остров на международном уровне, являясь примером самоотверженности, демонстрируя страсть к этому виду спорта. Пилар показала, что при упорном труде и решимости мечты могут быть реализованы.

Ее наследие будет жить в каждом молодом человеке, мечтающем о достижении великих целей, на каждой площадке, где играют в волейбол, в каждом сердце пуэрториканца, вдохновленного его примером. Покойся с миром! — написал Пьерлуиси в социальной сети.