Определились шесть четвертьфиналистов Кубка России по волейболу у мужчин

Вчера определились шесть участников четвертьфинала Кубка России. Ими стали команды, занявшие первые три места на групповой стадии Кубка Легенд, — «Зенит-Казань», «Динамо» (Москва), «Кузбасс» (Кемерово), «Белогорье» (Белгород), «Локомотив» (Новосибирск) и «Енисей» (Красноярск).

Уже точно известны и две четвертьфинальные пары: «Белогорье» на этой стадии встретится с «Локомотивом», а «Кузбасс» сыграет с «Енисеем».

Ещё два участника 1/4 финала определятся по итогам первого раунда и игр 1/8 финала. В первом раунде победители групп предварительного этапа Кубка России «Динамо-ЛО» и «Нова» встретятся с двумя лучшими командами из группы З (в этом квартете выступают клубы Высшей лиги А «Самотлор», «Университет», «Ярославич», ЦСКА).

«Зенит» СПб и «Факел-Ямал» заняли четвёртые места в группах Кубка Легенд, поэтому они начнут розыгрыш Кубка России с 1/8 финала. «Зенит» СПб в 1/8 финала может сыграть с «Новой», а в четвертьфинале выйти на казанский «Зенит». «Факел» может встретиться в 1/8 финала с «Динамо-ЛО», а в 1/4 финала сыграть уже с московским «Динамо».