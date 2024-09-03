Двукратный паралимпийский чемпион вынужден спать на полу на Играх‑2024

Иранский паралимпиец, выступающий в сидячем волейболе, Мортеза Мехрзад вынужден спать на полу в номере в Олимпийской деревне, поскольку из‑за роста не помещается на кровати.

Мехрзад — двукратный чемпион Паралимпиады по волейболу. Рост спортсмена составляет 2 метра 46 сантиметров. Причиной такого гигантского роста Мехрзада является врожденное редкое заболевание акромегалия. Также Мортез получил серьезный перелом таза, когда ему было 15 лет, из‑за чего его правая нога на 15 см короче левой.

— У него нет специальной кровати, но у него в голове самая главная цель. Для него неважно, будет ли он спать на полу или не будет есть. В любом случае у него есть намерение стать чемпионом, — приводит слова главного тренера иранской команды Хади Резаигаркани RMC Sport.

Мехрзад не получил индивидуальную кровать, как это было на прошлых Играх‑2020 в Токио, поэтому ему приходится спать на полу.