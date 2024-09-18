Главный тренер казанского ВК «Зенит» получал предложение от питерского «Зенита»

Алексей Вербов: питерский «Зенит» выходил на меня в феврале
Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал, что получал предложение от «Зенита» из Санкт-Петербурга в этом году.
«Они выходили на меня в феврале. У меня не было подписанного контракта с Казанью, но была устная договоренность с руководством клуба и игроками. Уйти в такой ситуации было бы неправильно. Сказал, что мы можем вернуться к этому разговору в будущем», — приводит слова Вербова «Спорт БО».
Кроме того, наставник отметил, что важно периодически менять место работы.
«Никто не знает, что будет через год или два. Жизнь сейчас слишком непредсказуемая, сложно что-то планировать. Может быть, буду продолжать работать в Казани, может, поменяю клуб. Интересно проверить себя за границей, а может быть вообще в женском волейболе. Возможно, я немножко избалованный тренер, потому что работа для меня – хобби, а не средство прокормить семью. Для меня важно, чтобы работа была интересной и приносила удовольствие. Я понимаю, что точно не попаду в Книгу рекордов Гиннеса как Николай Васильевич Карполь, который больше полувека возглавляет «Уралочку», — подчеркнул Вербов.