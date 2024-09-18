Главный тренер казанского ВК «Зенит» получал предложение от питерского «Зенита»

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал, что получал предложение от «Зенита» из Санкт-Петербурга в этом году.

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«Они выходили на меня в феврале. У меня не было подписанного контракта с Казанью, но была устная договоренность с руководством клуба и игроками. Уйти в такой ситуации было бы неправильно. Сказал, что мы можем вернуться к этому разговору в будущем», — приводит слова Вербова «Спорт БО».

Кроме того, наставник отметил, что важно периодически менять место работы.