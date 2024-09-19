Пламен Константинов рассказал о травме доигровщика ВК «Локомотив»

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов после поражения от московского «Динамо» (1:3) рассказал о повреждении новичка команды Йоанди Леала и доигровщика Омара Курбанова.

«Курбанов 10-12 дней был без волейбола на тренировках. Это заметно. У Леала тоже проблемы с плечом. Пока пытаемся их наладить», — приводит слова Константинова официальный сайт новосибирского клуба.

Кубинский бразилец Леал пополнил «Локомотив» перед стартом текущего сезона. В матчах с АСК и «Динамо» он эпизодически появлялся на площадке, выходя на блок.

После трёх туров команда из Новосибирска с одной победой занимает девятое место в турнирной таблице Суперлиги. Команда пропускала первый тур из-за снятия «Шахтёра».