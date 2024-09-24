Тренер ВК «Зенит» назвал элемент, который не удался в матче с «Локомотивом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение своей команды в матче мужской Суперлиги с «Локомотивом» (0:3).

«Новосибирск оказался сильнее, играл лучше. Выигрывает тот, кто играет лучше. Очень много решающих моментов, которые мы не можем реализовать для победы. Очень мало очков набрали на блоке. Наверное, это самый худший элемент, который сегодня функционировал. Во-первых, там стояли два центральных, которые играют на мировом уровне. Они на себя потянули слишком много внимания. Мы не справились, еще есть ряд причин, которые не позволяют нам побеждать на этом этапе. Остается анализировать, работать и идти вперёд», — приводит слова Алекно официальный сайт «Зенита».