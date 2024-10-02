Волейболистка Ксения Парубец перенесла операцию на травмированном колене

Ксения Парубец перенесла операцию на травмированном колене
Доигровщица калининградского «Локомотива» перенесла операцию на крестообразной связке колена. Об этом сообщила сама спортсменка в своих социальных сетях.
«Ну что, операция позади! Впереди реабилитация», — написала Парубец.
По словам волейболистки, она надеется сыграть в концовке этого сезона.
Парубец получила травму во время матча предварительного этапа Кубка Легенд против «Ленинградки». Раньше волейболистка уже получала травму крестообразных связок, но на другом колене.
Парубец — капитан калининградского «Локомотива». Во время её отсутствия функции капитана команды будет исполнять Ирина Воронкова,