Дмитрий Губерниев назвал главного спортсмена России

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что волейболистка Арина Федоровцева является суперзвездой и именно ее он считает главной российской спортсменкой на данный момент.

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В марте 20‑летняя Федоровцева в составе «Фенербахче» завоевала Кубок Турции, а через месяц выиграла чемпионат страны. В июле в эфире «Матч ТВ» она заявила, что в следующем сезоне будет выступать за китайский «Шанхай».

— Кто сейчас главный спортсмен России по версии Губерниева?

— Пусть будет Арина Федоровцева. Это одна из лучших волейболисток Европы, играющая за «Фенербахче». Она суперзвезда! Вы удивлены, что не Александр Овечкин или Карим Халили? Но это же мой выбор! — сказал Губерниев «Матч ТВ».