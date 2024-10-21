«Зенит» победил «Уралмаш» со отрывом в шесть очков

Сегодня, 21 октября, в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» состоялся матч в рамках Единой лиги между «Уралмашем» и «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 78:72 (22:16, 11:18, 19:19, 26:19) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

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Наиболее результативным игроком в составе сине-бело-голубых стал разыгрывающий защитник американец Трент Фрейзер. В ходе встречи ему удалось набрать 17 очков, сделать три подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе сине-бело-голубых стал разыгрывающий защитник американец Джеремайя Мартин. За время встречи он набрал 25 очков, сделал пять подборов, пять передач и три перехвата.