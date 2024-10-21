Россиянка Татьяна Толок впервые признана MVP матча в Италии

21-летняя российская доигровщица Татьяна Толок, которая в прошедшее межсезонье перешла из калининградского «Локомотива» в итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), впервые признана MVP матча в рамках 3-го тура Серии А1.

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Россиянка набрала 30 очков в ходе встречи «Новары» и миланского «Веро Воллей». Матч завершился со счётом 3:2 (25:21, 30:32, 25:22, 29:31, 15:12) в пользу клуба россиянки. Она также стала самым результативным игроком встречи.

В следующем туре «Новара», занимающая седьмую строчку турнирной таблицы, встретится с «Ромой», расположившейся на четыре позиции ниже.

Напомним, за «Игор Горгондзола» также выступает российская диагональная Вита Акимова. После сезона-2023/2024 она перенесла операцию на плече и проходит восстановление.