«Енисей» обыграл «Газпром‑Югру» в матче чемпионата России по волейболу

Красноярский «Енисей» обыграл сургутскую «Газпром‑Югру» в домашнем матче восьмого тура мужской волейбольной Pari Суперлиги.

© МВК «Енисей»

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 3–1 (25:19, 21:25, 25:20, 25:22).

«Енисей» с 11 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы чемпионата России. «Газпром‑Югра» (7 очков) идет на 11‑й строчке.

В следующем матче «Енисей» 25 октября примет оренбургский «Нефтяник», «Газпром‑Югра» на день позже сыграет на выезде с кемеровским «Кузбассом».