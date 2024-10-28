«Нова» подписала контракт с доигровщиком Никитой Аксютиным

30-летний доигровщик Никита Аксютин подписал контракт с «Новой». Самарцы вышли на рынок после того, как сломал руку Егор Феоктистов. Он вернётся в строй ближе к январю.

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Аксютин в прошлом сезоне выступал за нижневартовский «Самотлор», который по итогам чемпионата покинул Суперлигу. Также в карьере доигровщика были красноярский «Енисей» (2017–2019, 2020/2021), сургутская «Газпром-Югра» (2019/2020), турецкий «Афьон» (2021/2022) и ливийский «Ассуэли» (2021/2022).

После девяти туров «Нова» занимает 12-е место в мужской Суперлиге, одержав две победы. В 10-м туре команда на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».