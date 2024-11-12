«Локомотив» выбил «Белогорье». Что происходит в Кубке России по волейболу?

В остальных парах сенсаций не случилось.

© Чемпионат.com

В мужском Кубке России завершилась стадия 1/4 финала. Главной неожиданностью стал вылет «Белогорья», ведь команда Александра Волкова выиграла первую встречу в Новосибирске. Плотная борьба получилась и в Кемерове, это противостояние завершилось «золотым» сетом. В Казани санкт-петербургский «Зенит» выдал едва ли не лучший матч сезона, но остановить действующего обладателя Кубка не смог. А вот московское «Динамо» спокойно реабилитировалось за поражение в первой встрече от «Динамо-ЛО» и уверенно решило все вопросы в домашней игре. Рассказываем о главных событиях четвертьфиналов Кубка.

«Белогорье» не смогло развить успех

Белгородцы сделали неплохую заявку на проход в полуфинал, выиграв в пяти сетах матч в Новосибирске. Могла команда Александра Волкова победить и увереннее, но упустила концовки двух сетов. Тем не менее дома любая победа гарантировала белгородцам выход в полуфинал. А вот новосибирцам отступать было некуда.

Тем неожиданнее было то, как изменилась игра команд в ответной встрече. Новосибирцы сыграли очень собранно, не проседая на протяжении трёх партий ни в одном элементе и не дав хозяевам почувствовать уверенность. В первом сете решающей стала серия подач Дмитрия Лызика, на которой сибиряки с «-1» получили «+4». Остальные партии завершились в равных концовках. Как и в домашнем матче, «Локомотив» выиграл эти сеты, но в этот раз их цена была куда выше.

«Белогорье» же оказалось ментально слабее в этой равной борьбе. Не задался матч у Мохамеда Аль Хачдади, а доигровщики не смогли компенсировать этот недостаток. К тому же у «Локомотива» было большое преимущество в центре сетки, где Ильяс Куркаев и Лызик полностью переиграли своих визави.

«Думаю, больше психологически не справились сегодня с этой командой. От большого желания слишком нервничали, переживали, сильно хотели, и это нам помешало. У команды «Локомотива» получалось абсолютно всё, летела подача, они выбили нас из приёма, и мы практически ничего не сделали на блоке. Что-то не пошло у диагонального. Физически он чувствует себя хорошо, мы с ним разговаривали. Мы до последнего ждали, что он вернётся в игру, но этого не произошло», — прокомментировал поражение главный тренер белгородцев Александр Волков.

Ещё конкретнее высказался центральный блокирующий «львов» Георгий Заболотников. По его мнению, причиной поражения стал банальный недонастрой.

«Думаю, сегодня недонастрой был с нашей стороны, вышли, возможно, с короной на голове. Не пошли все элементы, хоть в начале партий до 10 очков всё хорошо было, но потом случилось так, как случилось. Это спорт, так бывает», — подчеркнул Заболотников.

Что ж, у «Белогорья» будет шанс реабилитироваться перед болельщиками, ведь уже в предстоящем туре Суперлиги волей календаря команды снова сыграют в Туле. Ну а «Локомотив» получил путёвку в полуфинал.

Лучший матч команды Алекно, но Казань пока сильнее

А сразится в этом полуфинале «Локомотив» с казанским «Зенитом». Команде Алексея Вербова после победы 3:1 в Санкт-Петербурге было достаточно выиграть два сета на своей площадке, и с этой задачей казанцы справились. Но это было очень нелегко.

Владимир Алекно впервые приехал в Казань в качестве тренера санкт-петербургского «Зенита». И ему удалось показать лучшую версию своей команды. Гости дали настоящий бой и, наверное, при удачном стечении обстоятельств могли побороться и за «золотой» сет. Очень помогло команде возвращение в строй Игоря Тисевича. Пока у него нет идеального взаимодействия с Владиславом Бабкевичем, но это дело наживное. Плюс ко всему в этот вечер обе команды здорово выглядели в защите. И если от казанцев мы привыкли видеть чудеса в этом элементе, то для санкт-петербургского клуба это обнадёживающий знак.

«Наверное, первая партия, с одной стороны, нам немножко помогла, так как было понимание, что одну из четырёх ты можешь забирать. И эта команда должна это делать. Но в то же самое время после первой партии ещё больше раскрепостился Питер. Они творили какие-то жуткие вещи в защите. Ладно, от Гребенникова мы это ожидаем, но от других игроков — не всегда.Думаю, сегодня была игра двух равных команд, мы немножечко были лучше. Наверное, заслуженно всё-таки победили. Перетерпели эту сумасшедшую третью партию», — рассказал после игры Алексей Вербов.

Действительно, третий сет получился сумасшедшим. Команды не отпускали друг друга больше чем на два очка, и у тех, и у других были сетболы, но хозяева оказались чуть сильнее. Ну а команда Владимира Алекно теперь сосредоточится на чемпионате. Там, по словам Вербова, «они ещё пошумят».

«Кузбасс» бросает из холода в жар

В Кемерове «Кузбасс» должен был решить задачу — отыграть у «Енисея» поражение 1:3 в первом матче. Команда Сергея Троцкого в этом сезоне максимально непредсказуема: то едва не победит московское «Динамо», то уступит «Нефтянику». Выступления кемеровчан напоминают американские горки. К счастью для болельщиков «Кузбасса», на ответный матч четвертьфинала Кубка выпала высшая их точка.

Хотя, уступив равный первый сет, кемеровчане были в крайне сложном положении. Нужно было взять три партии, а затем и укороченную «золотую». И, оказавшись на краю пропасти, «Кузбасс» сбросил с себя оковы и заиграл. Сработала замена Сергея Троцкого — удачно вошёл в игру диагональный Кирилл Супрунов. Хозяева выиграли равный второй сет на балансе, затем уверенно взяли ещё две партии. В «золотом» сете красноярские волейболисты сопротивлялись до последнего, но хозяев было уже не остановить.

«Я считаю, что большой плюс в нашей сегодняшней игре добавился из-за поражения от Оренбурга. Проиграли «Нефтянику» сильно, по многим элементам, и, конечно, у парней есть самолюбие, и сегодня оно в полной мере взыграло. Молодцы, в целом показали очень хорошую командную игру. Мы понимали, что нам нельзя отдавать два сета сопернику, чтобы иметь шанс пройти дальше. Такая борьба нервов, но после второй партии соперник отпустил и готовился к «золотому» сету, однако и его парни вытянули», — радовался после матча Сергей Троцкий.

«Динамо» выиграло на классе

Играть полуфинал кемеровчанам предстоит с московским «Динамо». Бело-голубые упустили победу в Сосновом Бору (2:3), но дома не оставили и тени сомнения в своём превосходстве. Лишь в третьем сете гости смогли удержаться на равных до середины партии, но затем москвичи убежали вперёд.

«Прошедшую встречу оцениваю очень хорошо. Сыграли в хороший волейбол, мало ошибались, много работали в защите. Вообще, провели три партии с высокой концентрацией. Соперник действовал неплохо, но по ходу матча в Сосновом Бору мы дали «Динамо-ЛО» разыграться, поймать в какой-то момент свою игру. Мы же на выезде свою игру потеряли. Сейчас же, повторюсь, действовали собранно, согласно установке. Да, были какие-то ошибки, но это был допустимый брак», — Константин Брянский остался доволен своей командой.

Результаты матчей 1/4 финала Кубка России:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Белогорье» (Белгород) — 2:3 (17:25, 25:23, 25:23, 17:25, 7:15), 3:0 (25:18, 25:21, 25:22);

«Кузбасс» (Кемерово) – «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (21:25, 21:25, 25:23, 19:25), 3:1 (23:25, 28:26, 25:13, 25:18). «Золотой» сет – 15:13;

«Зенит-Казань» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (25:14, 20:25, 25:22, 25:22), 3:1 (25:19, 24:26, 30:28, 26:24);

«Динамо» (Москва) – «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — 2:3 (25:19, 22:25, 23:25, 25:19, 12:15), 3:0 (25:19, 25:20, 25:21).

В полуфиналах «Локомотив» сыграет с казанским «Зенитом», а «Кузбасс» — с «Динамо». Первые матчи пройдут в Новосибирске и Кемерове 30 ноября — 1 декабря, ответные — в Казани и Москве 7-8 декабря.