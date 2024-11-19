Международная федерация волейбола избрала нового президента

39-й Всемирный конгресс Международной федерации волейбола избрал нового президента. Им стал бразилец Фабио Азеведо, который возглавит организацию на ближайшие восемь лет, с 2024 по 2032 годы.

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Азеведо сменил на посту своего соотечественника Ари Грасу, руководившего федерацией с 2012 по 2024 годы. После инаугурации новый президент объявил новозеландца Хью Маккатчена генеральным секретарём организации. Маккатчен несколько лет был старшим советником FIVB.