Волейболистки «Динамо‑Ак Барс» потерпели первое поражение в текущем ЧР

Волейбольный клуб «Динамо‑Ак Барс» из Казани проиграл калининградскому «Локомотиву» в матче 21‑го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.

© ВК «Динамо-Ак Барс»

Казанская команда уступила на выезде со счетом 1–3 (23:25, 25:17, 18:25, 22:25).

Для «Динамо» это первое поражение в сезоне, команда продолжает лидировать в турнирной таблице. «Локомотив» остается на второй строчке.

В других матчах игрового дня «Енисей» победил «Уралочку НТМК» (3–2), «Минчанка» обыграла «Тулицу» (3–1), а московское «Динамо» переиграло «Спарту» (3–1).

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