Что происходит с волейбольным клубом «Белогорье»?

Топ-клуб в начале года не похож на себя.

© Чемпионат.com

Матчем «Белогорья» и «Динамо-ЛО» завершился 25-й тур Суперлиги. И результат в этой встрече оказался самым неожиданным. Белгородцы на своей площадке уступили команде из Соснового Бора. И если по счёту поражение выглядит далеко не безнадёжным, то игру команда Александра Волкова показала очень блеклую. И это, к сожалению для клуба из Белгорода, уже становится тенденцией. Во втором круге «львы» выглядят откровенно слабо и рискуют вылететь из первой четвёрки. Что же происходит с командой?

В 2025 году «Белогорье» успело сыграть семь матчей. И в шести из них команда проигрывала первый сет. Лишь «Оренбуржье» не смогло зацепиться за стартовую партию. Уступали «львы» и себе равным, и середнякам, и аутсайдерам. Вот и матч с динамовцами из Ленобласти начался уже с привычного провала. В какой-то момент преимущество сосновоборцев достигло 10 очков — 17:7. В телеграм-канале «Белогорья» в этот момент грустно пошутили: «Подаём петицию об отмене первой партии на наших играх».

Интересно, что после этого белгородцы встрепенулись и едва не догнали соперника. Но в решающий момент динамовцы были увереннее в себе. И эта уверенность прослеживалась по ходу всего матча. И во второй, и в четвёртой партиях «Белогорье» вполне могло побеждать, однако концовки оставались за соперником. Исключением стала третья партия, в которой хозяева победили, несмотря на россыпь собственных ошибок.

« У н а с н и ч е г о н е п о л у ч и л о с ь , и г р а л и о т в р а т и т е л ь н о . С л о ж н о с к а з а т ь , в ч ё м п р о б л е м а . Н и в к о е м с л у ч а е н е х о ч у н и к о г о о б в и н я т ь . Б у д е м р а з б и р а т ь с я , о б щ а т ь с я с к о м а н д о й . Н о ч т о - т о п о к а н е т а к . С о п е р н и к п р е в з о ш ё л н а с в о в с ё м , « Д и н а м о - Л О » х о р о ш о с ы г р а л о и н а п о д а ч е , и в п р и ё м е в ы д е р ж а л о н а ш у с и л о в у ю п о д а ч у , с п р а в и л о с ь в а т а к е . В о в с е х э л е м е н т а х о н и б ы л и с и л ь н е е н а с » , – п р о к о м м е н т и р о в а л п о р а ж е н и е Александр Волков.

Так что же происходит с «Белогорьем»? Очевидно, что команда не в лучшей форме, да ещё и потеряла уверенность в себе. Особенно это заметно по действиям белгородцев в доигровках — сумбур, суета. 33% реализации при восьми проигранных мячах. Достаточно сравнить с показателями «Динамо-ЛО» — 71% и всего два проигрыша. Победить при такой разнице в цифрах очень и очень сложно.

На отсутствие характера ссылаться нельзя — «Белогорье» совсем недавно отыгралось с 0:2 по сетам в матче с АСК, перевело на тай-брейк встречу с московским «Динамо», да и в игре с командой из Ленинградской области боролось до конца. Но одного характера сейчас мало.

Александр Волков пробует разные сочетания, ищет, однако, как кажется, сейчас это только дополнительно нервирует команду. Вчера по ходу матча он поменял практически всю шестёрку, а на позиции диагонального была и обратная рокировка, но пользы всё это не принесло. Кажется, нужно просто остановиться, выдохнуть и дать основному составу прийти в себя.

Впрочем, был в игре хозяев и позитивный момент. Свой едва ли не лучший матч в России выдал Чжан Цзининь, надёжен был и Павел Тетюхин. А вот Мохамед Аль Хачдади снова провёл бледный матч. Африканский диагональный в этом сезоне крайне нестабилен. Можно было бы связать это с неопределённостью в собственной судьбе, но марроканец останется в «Белогорье» ещё на сезон. А вот по поводу китайского легионера есть вопросы. Чжан должен будет сыграть на Национальных играх ближайшей осенью, в результате он пропустит практически половину следующего сезона. Логично, что в клубе не уверены, что стоит продолжать сотрудничество. Однако и найти адекватную замену на трансферном рынке сейчас непросто.

Время на то, чтобы прийти в себя, у «Белогорья» есть. До конца регулярного чемпионата ещё пять туров. В плане места в четвёрке тоже всё в руках команды Александра Волкова. Важно, чтобы «львы» разобрались в себе и представили свою лучшую версию в плей-офф. Ведь все последние годы белгородцы планомерно поднимались по турнирной таблице. Сейчас этот тренд оказался под угрозой.