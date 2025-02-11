«Уралочка» проигрывает тай-брейки. Чего не хватает команде Карполя?

Проиграли шесть из семи пятых сетов.

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В женской Суперлиге 22-й тур принёс перестановки в турнирной таблице. Два «Динамо» — московское и челябинское — сделали шаг вверх, выиграв свои матчи. А вот «Заречье» и «Уралочка» такими возможностями не воспользовались и теперь смотрят на спины своих конкурентов.

Тур завершился яркой встречей двух уральских команд. «Динамо-Метар» смогло повторить свой успех первого круга, но в этот раз победа далась челябинкам куда сложнее. Команда Михаила Карполя была в шаге от того, чтобы взять реванш, но вовремя сделанные замены Алексея Дешина внесли изменения в ход матча.

« П р и ч и н а п о р а ж е н и я в т о м , ч т о п р и с ч ё т е 2 : 1 в н а ш у п о л ь з у Ч е л я б и н с к в ы с т а в и л з а м е н у и у б р а л т р ё х о с н о в н ы х и г р о к о в : Р у с с у , М а м е д о в у и Г а т и н у . В э т о т м о м е н т н а ш а к о м а н д а п о д у м а л а , ч т о м о ж е т б е з п р о б л е м о б ы г р а т ь с о п е р н и к а . Э т о г о в о р и т л и ш ь о н е о п ы т н о с т и н а ш и х и г р о к о в , к о т о р ы м н у ж н о е щ ё м н о г о т а к и х в с т р е ч в ы и г р а т ь и п р о и г р а т ь , н е д о п у с к а т ь т а к и х г л у п о с т е й в б у д у щ е м . Н а д э т и м н у ж н о р а б о т а т ь . Э т о ш е с т о й п р о и г р ы ш н а т а й - б р е й к е . В э т о м с е з о н е у н а с с э т и м б е д а . Н е м о г у с к а з а т ь , ч т о м ы и г р а л и п л о х о , м ы и г р а л и х о р о ш о . В д о б а в о к в ч е р а н а в е ч е р н е й т р е н и р о в к е в ы б ы л а Б р а н к а Т и ц а , б е з к о т о р о й и г р а т ь с т а н о в и т с я т я ж е л е е . О н а д е р ж и т п р и ё м , з а щ и т у , н а м е ё н е х в а т а л о . Н о э т о н е о т м е н я е т т о г о , ч т о м ы в з я л и и о т д а л и с а м и ч е т в ё р т ы й с е т . Б у д е м р а б о т а т ь и р е ш а т ь д а н н ы й в о п р о с , р а з б и р а т ь с я , в ч ё м п р и ч и н а . М ы 9 5 % п о п а л и в п л е й - о ф ф , т о л ь к о н е и з в е с т н о , н а к о г о . Э т о з а в и с и т о т н а с . Б у д е т н е п р о с т о , н о н а д о и г р а т ь д а л ь ш е и в ы и г р ы в а т ь о с т а в ш и е с я м а т ч и » , — о б ъ я с н и л п о р а ж е н и е М и х а и л К а р п о л ь .

Отсутствие Бранки Тицы действительно было заметно, но лишь в стартовом отрезке, где «Уралочка» допустила три ошибки на приёме и в атаке смогла лишь забить 13 мячей из 33. Дальше отлично вошла в игру Виктория Чернышёва, именно она стала самой стабильной из всех крайних нападающих, забив 43% отданных ей мячей. Чернышёва отлично поддержала игру центров. Обе Елизаветы по итогу встречи набрали больше всех очков: Фитисова — 20 очков, Карполь — 18.

Но и в Челябинске нашёлся джокер, которого разыграл Алексей Дешин в, казалось бы, уже безвыходной ситуации. Елизавета Диких и Ангелина Дементьева вовремя появились на площадке. Благодаря подключению их скоростных атак динамовки перевели встречу на тай-брейк, а затем и добились победы. Обе волейболистки завершили матч с показателем полезности «+11». А диагональная ещё и своей атакой красиво зафиналила встречу. После этой победы команды поменялись местами в турнирной таблице. Динамо-Метар» поднялось на шестое место, а «Уралочка-НТМК» теперь смотрит им в спину.

« В о в т о р о й и т р е т ь е й п а р т и я х п о в е р и л и в с е б я п о с л е п е р в о г о с е т а , д у м а л и , ч т о т а к ж е у д а ч н о в с ё с л о ж и т с я . В т о р о й м а т ч п о д р я д у н а с т а к о й . С о п е р н и к с д е л а л з а м е н ы , а м ы – к а к и е - т о н е л е п ы е о ш и б к и : м я ч и у п а л и , н е д о п а с о в а л и , в а у т у д а р и л и – п р о с т о о т д а л и и н и ц и а т и в у . Д а л ь ш е у ж е т я ж е л о д о г н а т ь . В ч е т в ё р т о м и п я т о м с е т а х н а ч и н а л и т е ж е л ю д и , к о т о р ы е б ы л и в п е р в о м . О н и н е м н о г о в о с с т а н о в и л и с ь , в ы ш л а , т а к с к а ж е м , с в е ж а я к р о в ь . З а и г р а л и п о - д р у г о м у , з а т а щ и л и с в о и м и ж е л а н и я м и , э м о ц и я м и . И з н е б о л ь ш о й и х и с к о р к и з а г о р е л о с ь б о л ь ш о е п л а м я , к о т о р о е б ы л о п о т о м н е о с т а н о в и т ь . С ч и т а ю , ч т о п л а н н а и г р у у д а л с я , с п р а в и л и с ь . Т а к ж е с е г о д н я с н а м и б ы л а б о л ь ш а я г р у п п а п о д д е р ж к и , с п а с и б о , ч т о п р и е х а л и , с п а с и б о к л у б у , ч т о о р г а н и з о в а л и п о е з д к у . Д у м а ю , ч т о в с е п о л у ч и л и у д о в о л ь с т в и е » , — р а д о в а л с я в п о с л е м а т ч е в о м и н т е р в ь ю А л е к с е й Д е ш и н .

«Заречье-Одинцово» после успехов во встречах с лидерами — «Локомотивом» и «Ленинградкой» — было близко к тому, чтобы наконец-то ворваться в тройку лучших. Однако последние два матча не только не приблизили команду Константина Ушакова к цели, так ещё и отбросили её на пятое место. После «баранки» от Краснодара в прошлой встрече зареченки вернулись ни с чем и из Минска.

Дебют матча получился провальным для «Заречья». Из 25 набранных очков «Минчанкой» 11 – это ошибки, совершённые гостями. Хозяйки же допустили всего четыре осечки, все они были сделаны в атаке. Белорусские волейболистки выдали 80% позитивной доводки, которая дала возможность Юлии Барташевич разнообразить нападение команды.

Стоило зареченкам сыграть чище, как это сразу отразилось на их игре: наладилась атака (поднялась с 24% до 48%), появился блок. Это позволило забрать сет. Однако в следующих партиях снова возникли сложности, подмосковная команда вернулась к тому, с чего начинала – не удавалось выстроить эффективное нападение, блок и защита также дали сбой. У «Заречья» не нашлось лидера, который бы взял нагрузку в атаке на себя. У Ольги Бирюковой 35% реализованных ударов, у Марии Халецкой этот показатель даже не дошёл до 10%, а Алина Богданова и вовсе уступила своё место после первой партии Анастасии Стальной.

«Минчанка» же показывала стабильную и ровную игру на протяжении всего матча. Хозяйки забрали сетку: 52:41 в нападении и колоссальное преимущество на блоке — 14:6. Но Ольга Пальчевская сказала, что залогом успеха была дисциплина.

« Н а м с е г о д н я у д а л о с ь в ы и г р а т ь в п е р в у ю о ч е р е д ь з а с ч ё т с п л о ч ё н н о с т и к о м а н д ы . Д и с ц и п л и н а – э т о о с н о в а и г р ы , и с е г о д н я н а м у д а л о с ь в ы д е р ж а т ь с в о ю л и н и ю , с л е д о в а т ь и г р о в о м у п л а н у . Д е в о ч к и д о к о н ц а в е р и л и в п о б е д у , а э т о о ч е н ь в а ж н о . Н а п л о щ а д к е б ы л а к о м а н д н а я д и с ц и п л и н а , и о н а д а л а н а м д о п о л н и т е л ь н ы й т о л ч о к . С п а с и б о б о л ь ш о е б о л е л ь щ и к а м – и х п о д д е р ж к а с е г о д н я б ы л а с л ы ш н а , и о н а д е й с т в и т е л ь н о п о м о г л а к о м а н д е » , — о т м е т и л а н а с т а в н и ц а к л у б а и з М и н с к а п о с л е в с т р е ч и .

Что в остальных матчах

В Саратове «Протон» и калининградский «Локомотив» также ушли в пятый сет. Железнодорожницы после проигранной первой партии смогли вернуться в игру и даже выйти вперёд – 2:1. Но четвёртый игровой отрезок «Локо» полностью провалил, начав партию со счёта 0:8. Подопечные Юрия Маричева выдали лучший сет всего матча, поставив четыре блока, забив каждую вторую передачу и оформив три эйса. Однако на укороченную партию такого запала не хватило. Калининградская команда хоть и потеряла очки, но увезла из Саратова победу, попутно прихватив с собой капитана «Протона». Ольга Костюкевич теперь будет выступать в составе железнодорожниц.

«Динамо-Ак Барс» тяжело начало домашнюю встречу с «Тулицей». Гостьи доминировали на протяжении всей первой партии и даже заработали сетбол, вот только реализовать его не получилось. Казаночки вырвали победу в партии, а затем без особых проблем забрали следующие две. Хорошо отработала этот матч Светлана Гатина, став с 17 очками самым результативным игроком.

Краснодарское «Динамо» после смены главного тренера неудержимо — уже вторая победа. Если в предыдущем туре южанки успешно сыграли на выезде, то сейчас удача и три очка были взяты в родных стенах. «Омичке» так и не получилось навязать соперницам свою игру. Динамовки превзошли сибирячек в атаке и на блоке: 47% реализованных атак против 37% у Омска, 11:7 – на блоке.

У «Ленинградки» в игре с нижегородской «Спартой» не принимали участие Юлия Цыбулько, Дарья Малыгина, а в роли основного либеро была Анастасия Пирайнен. Но и такой экспериментальный состав без особых проблем справился с аутсайдером чемпионата. Гостьи лучше и чище смотрелись на задней линии: приём – 48% позитива против 45% жёлто-чёрных. Эти недочёты «Ленинградка» компенсировала своим нападением и блоком: 49:29 в атаке и 9:6 – блок.

Московское «Динамо» оказалось не по зубам красноярским волейболисткам. «Енисей» до этого матча одержал две тяжелейшие победы на тай-брейке над «Протоном» и «Уралочкой-НТМК». Но в столице бело-голубые прервали эту победную серию сибирячек. Хотя нельзя сказать, что 3:0 дались москвичкам просто. Бело-голубые то выдавали хорошую серию из набранных очков, то проигрывали по несколько мячей в одной расстановке.

« С н а ш е й с т о р о н ы н е о д н о з н а ч н а я и г р а . В к а ж д о й п а р т и и м ы к о н т р о л и р о в а л и с и т у а ц и ю , н о с о п е р н и к п о д б и р а л с я к н а м . П о э л е м е н т а м н е с к а з а т ь , ч т о с ы г р а л и п л о х о . О д н а к о э п и з о д а м и о п р е д е л ё н н ы е э л е м е н т ы у н а с п р о в а л и в а л и с ь – г д е - т о н а п р и е м е п р о и г р а л и д в а - т р и м я ч а , г д е - т о н а б л о к е н е п р а в и л ь н о с ы г р а л и , в н а п а д е н и и . Е с т ь н а д ч е м р а б о т а т ь . В п е р е д и с е р и я н е п р о с т ы х м а т ч е й , к о н ц о в к а ч е м п и о н а т а , г д е с о п е р н и к б у д е т н а п о р я д о к с и л ь н е е , ч е м в п о с л е д н и х и г р а х . П р о в е р и м с е б я , к а к м ы г о т о в ы к п л е й - о ф ф » , — п о д ч е р к н у л Александр Кошкин сразу после матча.

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